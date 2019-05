MILAN TERZINO RODRIGUEZ FILIPE LUIS / Il Milan è pronto all'ennesima rivoluzione estiva. I rossoneri, che stanno lottando per conquistare la Champions League, saranno chiamati ad intervenire sul calciomercato per rinforzare la rosa, con l'innesto di diversi elementi. Le attenzioni saranno puntate soprattutto a centrocampo dove resteranno davvero poche pedine (solo Paqueta è al momento sicuro del posto) e sugli esterni offensivi. In difesa si farà davvero poco ma qualcosa verrà fatta sulla fascia sinistra. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato rossonero CLICCA QUI. Laxalt e Strinic sono pronti a lasciare, visto il poco spazio trovato, ma anche il futuro di Ricardo Rodriguez è in forte dubbio.

L'ex Wolfsburg sta deludendo le attese ed è sempre più nel mirino dei tifosi rossoneri, stanchi delle prestazioni del terzino svizzero. Se dovesse arrivare la giusta offerta - in estate è stato cercato con insistenza dal- potrebbe davvero fare le valigie. Il Milan sarà così chiamato a trovare il giusto elemento per completare il reparto difensivo.

Milan, da Fares ad Filipe Luis: ecco il nuovo terzino

Il Milan potrebbe 'pescare' il nuovo terzino in Italia. Le idee d'altronde non mancano: a Ferrara, ad esempio, Fares è un elemento che sta facendo davvero bene e potrebbe interessare al Milan al pari di Castagne, terzino dell'Atalanta capace di giocare su entrambe le fasce. Tra i bergamaschi non va scartata nemmeno l'ipotesi Gosens (sul tavolo potrebbe finire Laxalt che tanto bene ha fatto con Gasperini). Spostandoci di qualche km, un'altra pista potrebbe portare a Firenze, da Biraghi. Un'ultima importante idee parla portoghese, come Leonardo: il grande colpo, a parametro zero, potrebbe esser Filipe Luis, che si libera a zero dall'Atletico Madrid.

