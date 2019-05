CALCIO SERIE A LAZIO ATALANTA MICCICHE / Il numero uno della Lega Serie A, Miccichè, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport'. Occhi puntati sulla partita di domani tra Atalanta e Lazio e al futuro del calcio italiano: "Domani c'è un partitone tra una squadra della provincia bella dell'Italia con una della Capitale. Il presidente della Repubblica vedrà la partita alla tv... Modello Inglese? E' un target nostro per quanto riguarda i ricavi, l'obiettivo è di poter gareggiare e andare più avanti nelle competizione europee.

Confido che il prossimo anno arriveremo più avanti"

RAPPORTI CON GOVERNO NAZIONALE - "Abbiamo un ottimo rapporto, Giorgetti è appassionato di tutti gli sport. Mi piace dire, a tutti i componenti del nostro mondo, che tutti dobbiamo fare la nostra parte. Esempi positivi aiutano a migliorare questo mondo"

PALERMO - "Sono davvero dispiaciuto, ritrovarla in Serie C, per una città importante come Palermo... ma le regole vanno rispettate"

DE ROSSI - "Mi sono svegliato con questa notizia e mi dispiace... mi porta a pensare alla Nazionale e al Mondiale. E' un momento triste ma ci sono altri campioni che stanno arrivando"

