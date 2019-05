ATALANTA LAZIO INZAGHI CONFERENZA / Giornata di vigilia per la Lazio di Simone Inzaghi, che domani sfiderà all''Olimpico' l'Atalanta per la finale di CoppaItalia. Il tecnico biancoceleste, intervenuto in conferenza stampa, ha così presentato il match: "Abbiamo due vie per raggiungere l'Europa, questa è la più corta. Entrambe le squadre hanno fatto una grande cavalcata, abbiamo ottenuto sul campo una finale meritata. Vogliamo prenderci la Coppa nel nostro stadio e davanti ai nostri tifosi. Arbitro? Banti è uno degli arbitri migliori. Servirà lucidità per evitare cali di concentrazione, servirà grande attenzione.

I ragazzi hanno lavorato nel migliore dei modi, la gara può cambiare in un istante".

FORMAZIONE - "Immobile ha le stesse chance di Caicedo e Correa, chi subentrerà dalla panchina dovrà aiutare la squadra. Resterà fuori anche uno tra Parolo e Milinkovic-Savic così come tra Romulo e Marusic"

FUTURO - "Il mio futuro non dipende da una singola gara, se ne parlerà a fine stagione. Complimenti a Gasperini, ha dato una fisionomia alla sua squadra, ho cercato di apprendere qualcosa da ogni tecnico che mi ha allenato"

