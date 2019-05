p>JUVENTUS DE LAURENTIIS CRISTIANO RONALDO / Mai banale, fa sempre discutere il presidente delAurelioche a margine del forum sul calcio che si è svolto nella redazione del 'Corriere dello Sport-Stadio' ha parlato dell'ottavo scudetto vinto dalla Juventus: "Cristiano Ronaldo è forte perché ha sostituito in questo campionato l'allenatore con la sua presenza - esordisce De Laurentiis -. L'allenatore più di quello che ha fatto in questi anni, cosa doveva fare? Il vero motivatore è Cristiano Ronaldo, l'uomo spogliatoio.".

Quindi De Laurentiis aggiunge: "Quando l'ho visto giocare (Cristiano Ronaldo, ndr) con la sua nazionale, era seduto in panchina che guidava e gridava più dell'allenatore per farli vincere - le parole riportate dal sito del Corriere dello Sport -. Rimpianto scudetto? Io non me lo posso permettere. I miei genitori mi hanno sempre insegnato che uno deve fare il passo secondo la propria gamba. Io non devo dimostrare niente a nessuno perché ho sempre avuto successo".

