NAPOLI DE LAURENTIIS INSIGNE / A margine del forum 'Il calcio che vogliamo', presso la sede de 'Il Corriere dello Sport', Aurelio DeLaurentiis è tornato a parlare di Lorenzo Insigne, pronto a rinnovare il suo contratto con il Napoli.

Il numero uno del club campano ha fatto chiarezza sulla volontà del calciatore: "Mi risulta che sia un giocatore del, è napoletano - riporta 'Il Corriere dello Sport' - Poi lui ha sempre dimostrato un lato un grande attaccamento alla maglia, se poi questa grande responsabilità di essere anche napoletano gli ha giocato nel passato e gli potrebbe giocare nel futuro una idiosincrasia con quei tifosi, che dico che non sono tifosi, non posso certo obbligarlo a rimanere suo malgrado"

RICHIESTA DI CESSIONE - "Insigne più volte, quattro anni fa o sei anni fa, mi ha chiesto di andare via perchè non si sentiva amato - prosegue De Laurentiis - Me l'ha anche chiesto prima dell'incontro chiarificatore con Mino Raiola"

