Caos Palermo, la risposta di Simplicio su Zamparini

CAOS PALERMO SIMPLICIO / Sono ore roventi in casa Palermo dopo la retrocessione d'ufficio in SerieC.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Situazione che ha acceso il caos in tutto il sistema calcistico italiano e che inevitabilmente sta facendo molto discutere. Per questo la redazione di SerieBnews.com ha intervistato l'ex rosanero Fabio Simplicio per parlare del momento che stanno attraversando i siciliani. Leggi l'intervista completa