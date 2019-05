Serie A, Giudice Sportivo: sette squalificati, la decisione sull'Inter!

SERIE A SQUALIFICATI INTER GIUDICE SPORTIVO / Sono sette gli squalificati dal Giudice Sportivo dopo la 36esima giornata di Serie A.

Tutti i calciatori sono stati fermati per un turno di gara: Bourabia (Sassuolo), Bruno Alves (Parma), Rigoni (Chievo), Palomino (Atalanta), Radu (Lazio), Rigoni (Parma), Romero (Genoa),

Il Giudice Sportivo si è espresso anche in merito ai cori di denigrazione territoriale, da parte dei tifosi nerazzurri durante Inter-Cagliari. Nessuna sanzione per il club milanese "in quanto la relazione non è pervenuta nei termini previsti dall'articolo 35, 2.1 CGS"

