Cagliari-Juventus, 'caso' Kean: arriva la decisione del Giudice Sportivo

CAGLIARI JUVENTUS KEAN GIUDICE SPORTIVO / Il Giudice Sportivo si è finalmente espresso in merito ai cori, che hanno tanto fatto arrabbiare Kean e Matuidi, durante Cagliari-Juventus dello scorso mese.

Come si legge nel comunicato non verrà applicata alcuna sanzione al club sardo nonostante siano stati rilevati "i cori, pur certamente censurabili, hanno avuto durante la gara una rilevanza oggettivamente limitata anche in ordine alla effettiva percezione"