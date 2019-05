CALCIOMERCATO SERIE A GUILHERME SCHETTINE BRAGA BOAVISTA SANTA CLARA - Si muove il calciomercato, non solo quello italiano. In Portogallo c'è un giovane attaccante che si sta mettendo in mostra: stiamo parlando di Guilherme Schettine. Tornato al Santa Clara, dagli Emirati Arabi, nel gennaio scorso, il 23enne bomber brasiliano ha collezionato 17 presenze in Primeira Division condite da ben 7 reti e 2 assist. Un ruolino di tutto rispetto per il calciatore brasiliano, cresciuto nella cantera dell'Atletico Paranaense, che in estate potrebbe cambiare aria.

Ile ilhanno già messo gli occhi sul calciatore, ma secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , anche società italiane e spagnole (non ancora identificate) si sono messe sulle sue tracce in vista della prossima stagione. Schettine è in scadenza di contratto nel giugno del 2020 e all'interno dell'accordo è presente una clausola rescissoria pari a 2 milioni di euro. Il calciatore è al lavoro per ottenere il passaporto italiano, cosa che lo renderebbe comunitario e, dunque, molto più appetibile per le società nostrane, alle prese con le norme che regolano il tesseramento dei giocatori extracomunitari.