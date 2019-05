ROMA ZANIOLO RINNOVO / Non è il momento più esaltanta per Nicolò Zaniolo che vive un momento di appannamento dopo l'avvio di stagione straordinario con la Roma che ha fatto drizzare le antenne di praticamente tutti i top club europei. Dalla Juventus alle big della Premier che ora monitorano con attenzione gli sviluppi della questione relativa al rinnovo del contratto del gioiello giallorosso classe '99 che, a margine del forum "Il calcio che vogliamo" organizzato nella redazione del Corriere dello Sport-Stadio, ha parlato anche del suo futuro ai microfoni dei cronisti presenti: "Ho ancora 4 anni di contratto con la Roma, sono sereno, a fine campionato ci metteremo a tavolino con il mio procuratore e la società, ma sono sereno.

Vedo il mio futuro alla Roma - esordisce Zaniolo che aggiunge -. Voci sui top club? Certo fa sempre piacere ricevere lusinghe da grandi club però sono concentrato sulla Roma per queste due partite e poi sono molto positivo per il rinnovo. Sono contento di restare alla Roma".

L'attenzione, quindi, è rivolta al campo dove l'obiettivo Champions League è distante ma non ancora sfumato: "Non si può andare sempre a mille, ci sono alti e bassi nella stagione di un calciatore. Questo forse non è il mio periodo più brillante però mi sto allenando bene e sto lavorando per aiutare la squadra ad arrivare a Champions. Innanzitutto dobbiamo vincere le due partite che restano, poi il calcio è strano e può succedere di tutto".

