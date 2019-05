Champions League, ecco l'arbitro della finale Tottenham-Liverpool

CHAMPIONS LEAGUE ARBITRO FINALE / Corre veloce il conto alla rovescia verso il 1° giugno, data della finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool che si disputerà nel nuovo stadio 'Wanda Metropolitano' di Madrid, casa dell'Atletico. L'Uefa, oggi, ha ufficialmente designato l'arbitro che dirigerà l'incontro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Si tratta del fischietto sloveno Damirche in questa edizione della massima competizione europea ha diretto quattro incontri tra cui Liverpool-Napoli nella fase a gironi. Quarto uomo lo spagnolo Antonio Miguel Mateue al Var l'olandese Danny. È la prima finale di Champions per Skomina dopo aver arbitrato in una finalissima di Europa League (2017) e Supercoppa Europea (2012).