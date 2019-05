Atletico Madrid, blitz in Serie A per l'erede di Godin

ATLETICO MADRID MILENKOVIC / Sempre strettissimo e d'attualità il legame tra l'Atletico Madrid e la Serie A.

Per un Diegoche saluta ed è pronto a sbarcare in Italia dove vestirà la maglia dell', i 'Colchoneros' a caccia dell'erede della colonna uruguaiano guardano infatti in Italia, e nello specifico a Firenze. Lo riferisce 'Sportmediaset.it' secondo cui sabato sera al 'Franchi', in occasione del match con il Milan, erano presenti emissari del club spagnolo per monitorare da vicino il serbo Nikola, gioiello viola classe '97 da tempo nel mirino dei top club. Le richieste dei dirigenti toscani, si legge, non cambiano: servono 50 milioni di euro per portarlo via da Firenze.