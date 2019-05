Manchester City fuori dalla Champions? Furiosa risposta della società!

MANCHESTER CITY FUORI DALLA CHAMPIONS COMUNICATO UFFICIALE GUARDIOLA FINANCIAL FAIR PLAY - La bomba lanciata dal 'New York Times' continua ad agitare il Manchester City. Ieri, infatti, si è parlato della violazione da parte dei 'Citizen' del Fair Play Finanziario e della possibile conseguente esclusione dalla prossima edizione della Champions League. Il club inglese, guidato in panchina da Guardiola, ha affidato ad un comunicato ufficiale la risposta a queste indiscrezioni: "Il club collabora pienamente e in buona fede con le indagini in corso da parte del Club Financial Control Body Investigatory Chamber.

Il club si affida all'indipendenza degli IC del CFCB e al giusto processo; e anche all'impegno preso dalladel 7 marzo scorso nel "...non fare ulteriori commenti sulla questione mentre è in corso l'inchiesta". Il rapporto del 'New York Times' che riporta "persone che hanno familiarità col caso" è, quindi, estremamente preoccupante. Le implicazioni sono che la buona fede del Manchester City nel CFCB IC è malriposta o che il processo di CFCB IC viene travisato da persone intenzionate a danneggiare la reputazione del club e i suoi interessi commerciali. O entrambi. I bilanci pubblicati dal Manchester City sono completi dal punto di vista legale e normativo. L'accusa di irregolarità finanziarie è completamente falsa e la prova di questo è stata fornita al CFCB IC".