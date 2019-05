Serie A, dalla Super Champions ai playoff scudetto: risponde la Lega

SUPER CHAMPIONS PLAYOFF SCUDETTO DE SIERVO / C'è tensione nel mondo del calcio europeo per quelli che sono i piani dell'Uefa e dei top club europei, soprattutto a partire dal 2024 quando entreranno in vigore profondi cambiamenti per la Champions League che, di riflesso, porteranno ad una rivoluzione anche dei tornei nazionali alla quale molte società e leghe professionistiche del Vecchio Continente si stanno opponendo.

Sul tema è intervenuto Luigi, Ad della Lega Calcio, che ha parlato ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli': "Il presidente Uefa Ceferin ci ha presentato un progetto definito relativo allache però, a detta sua, può essere modificato. Noi abbiamo solo detto che il progetto deve essere rivisto in certi aspetti, se così non fosse dovremo essere pronti a tutto. Se le 5 leghe più importanti in coro sono d'accordo nel far sì che questo provvedimento debba essere modificato, un motivo deve esserci".

De Siervo, quindi, si sofferma anche sulla possibile introduzione dei playoff per l'assegnazione dello scudetto: "Mi sorprende sentire Gravina avanzare la stessa proposta di Agnelli. Siamo disposti a parlarne, anche se non c'è nessun riscontro tecnico che così facendo il campionato italiano possa crescere. Questo modello playoff e playout va verso il modello Super Champions. Inizio prossimo campionato il 19 agosto? No, si partirà il 24 agosto. Lo abbiamo detto e la Lega non cambia ciò che dice".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui