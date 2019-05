Inter e Roma, svolta Keylor Navas: arriva gratis?

INTER ROMA KEYLOR NAVAS / Il primo nome pesante che lascerà il RealMadrid a fine stagione è quello di Keylor Navas. Nelle scorse ore si sono fatte insistenti in Spagna le voci secondo cui i vertici del club avrebbero comunicato al portiere costaricano l'intenzione di cederlo durante la prossima finestra di mercato. Scavalcato e chiuso da Courtois, l'ex Levante cerca dunque una nuova avventura alla soglia dei 33 anni (li compirà a dicembre).

E le proposte non mancano, visto che secondo i media spagnoli ci sarebbero diversi club sulle sue tracce tra cui anche le italianeche dovranno vedersela in particolare conpotrai essere aggiornato in tempo reale su tutte le ultime notizie di calciomercato

Una possibile, grande occasione di mercato perché secondo quanto racconta oggi il quotidiano 'As' il giocatore si sarebbe affidato al potente manager Jorge Mendes per cercare di liberarsi a parametro zero, consentendo al Real di risparmiare l'ingaggio dei prossimi due anni ed al club acquirente di evitare il pagamento del cartellino.

