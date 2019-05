p>CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY MANCHESTER UNITED / Dopo la delusione maturata in campionato con il sesto posto conquistato che non permetterà aldi partecipare alla prossima Champions League, la dirigenza dei 'Red Devils' è pronta alla grande rivouzione in vista del prossimo mercato per rilanciare sin da subito le proprie ambizioni in Premier League e in Europa. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato dal 'Daily Mirror', il club inglese è pronto ad investire ben 145 milioni di euro per un doppio colpo in entrata. Nel mirino del Manchester United oltre a Nicholas Pepe, ala di proprietà del Lille seguita anche dall'Inter, c'è Kalidou Koulibaly, difensore centrale del Napoli e primo obiettivo concreto.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui