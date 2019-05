CALCIOMERCATO FIORENTINA MURIEL RISCATTO ATALANTA SIVIGLIA - Il riscatto di Luis Muriel da parte della Fiorentina sembrava scontato, ma nella giornata di ieri sono circolate indiscrezioni che hanno fatto pensare ad un dietrofront da parte del club gigliato che starebbe ragionando sul da farsi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per acquistare il colombiano a titolo definitivo dal, servono 15 milioni di euro e, nel caso in cui il club deidovesse fare un passo indietro, un altro club italiano è pronto ad inserirsi: secondo 'Don Balon', l'di Gian Piero, in piena corsa per un posto ine domani impegnata nella finale di Coppa Italia contro la, sarebbe interessata al calciatore che andrebbe a far coppia col connazionale Duvan