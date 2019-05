CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI TODIBO BARCELLONA - Jean-Clair Todibo è approdato al Barcellona dal Tolosa nel gennaio scorso, siglando un contratto fino al 2023.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il 19enne calciatore ha collezionato solo due presenze nella Liga con i catalani di Ernesto, chiuso dai vari. E, per questo motivo, potrebbe cercare maggior spazio altrove: ilsarebbe interessato al giovane centrale di difesa, col tecnicoche avrebbe già mosso i primi passi col suo entourage. Quello che appare certo, riporta 'Don Balon', è che il Barcellona potrebbe lasciare partire Todibo solo in prestito per farlo giocare con continuità.