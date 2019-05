CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS FILIPE LUIS / Non solo Diego Godin.

L'potrebbe perdere altri due giocatori a parametro zero: da mesi la dirigenza dei 'Colchoneros' è al lavoro per i rinnovo di, ma la situazione pare essere ancora bloccata. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato da 'Cadena Ser', sembrano non esserci più dubbi: i due lasceranno l'Atletico Madrid a fine stagione. Il terzino destro non ha accettato la proposta di rinnovo, mentre al brasiliano non è stata presentata nessuna offerta. Su quest'ultimo ora potrebbe tornare alla carica sia l'Inter di Godin che la Juventus.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui