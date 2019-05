ROMA DE ROSSI / Dopo Francesco Totti, la Roma è pronta anche a dire addio a Daniele De Rossi: oggi il club ha annunciato che il capitano lascerà la squadra al termine della stagione.

Il centrocampista giallorosso però non appenderà le scarpe al chiodo e c'è grande attesa per scoprire la nuova destinazione. De Rossi in conferenza stampa fa il punto sul suo futuro.

Segui le parole di De Rossi LIVE con Calciomercato.it:

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui