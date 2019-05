Inter-Chievo, Damascelli spara a zero su Adani e Icardi

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>INTER CHIEVO DAMASCELLI ADANI ICARDI / Non le manda a dire, come di consueto, il giornalista Tony, che a 'Radio Radio', su, critica soprattutto: "La cosa più eccitante, si fa per dire, è stata la seconda voce di Sky, al secolo Lele Adani con le sue elucubrazioni sul gioco, gli schemi, le catene, la densità, il giro palla all’indietro che serve per andare avanti (testuale), insomma tutto il repertorio che riempie la sua bocca e il resto della testa - ha dichiarato - Segnalata, come d’abitudine, Wandainquieta perchè Mauro Maurito non è più la tigre e nemmeno il leone di prima, semmai un micio di peluche, costretto a lasciare il campo per Lautaroe uscendo tra i fischi degli ingrati tifosi nerazzurri".