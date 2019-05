ATALANTA LAZIO DE ROON / Atalanta-Lazio domani in campo per la finale di Coppa Italia. Match attesissimo all'Olimpico tra i bergamaschi e i biancocelesti. Soprattutto i nerazzurri vogliono coronare una grande stagione e un momento magico, senza dover scegliere tra la vittoria di un trofeo e una clamorosa qualificazione in Champions League.

Parola di, intervistato da 'Tuttosport': "Quando sei vicino a tutti gli obiettivi, vuoi raggiungerli. Finora è una stagione straordinaria, ma vogliamo un trofeo e almeno andare in Europa. Solo applausi per il presidente, per il lavoro che sta facendo.è un tecnico bravissimo, ti fa lavorare al massimo. Come sarebbe segnare un gol? Straordinario, ma non saprei nemmeno come esultare: di solito non segno molto...Conterà di più il risultato della squadra però".