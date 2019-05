Milan e Napoli, Cannavaro 'consiglia' Gattuso e Insigne

CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI GATTUSO INSIGNE CANNAVARO / Lunga intervista concessa da Fabio Cannavaro al 'Corriere dello Sport'. Il tecnico del Guangzhou Evergrande, in Cina, ha affrontato vari temi, tra cui le difficoltà trovate in questa stagione da Gattuso alla guida del Milan e da Lorenzo Insigne al Napoli.

"Su Insigne, è quello che succede con i cosiddetti profeti in patria - ha spiegato - Il primo capro espiatorio è sempre il proprio concittadino. Il mercato non lo fanno i giocatori, ma io gli suggerirei di restare. Sarà dura e a ogni momento di difficoltà potrà sentirsi amareggiato, ma credo che ormai ci sia abituato. Resti a Napoli e diventi un riferimento. Gattuso sbaglia nel prendersi troppe responsabilità. Ne abbiamo parlato e gliel'ho detto. Dovrebbe insistere più nel prendersi meriti per quello che sta facendo, sottolineando i risultati ottenuti".