JUVENTUS CANCELO / Dybala, Douglas Costa, Pjanic ma anche Joao Cancelo. Dopo una sola stagione in bianconero, il terzino portoghese potrebbe già lasciare la Juventus e accasarsi in un campionato diverso rispetto alla Serie A. Soprattutto se Massimiliano Allegri venisse riconfermato sulla panchina bianconero.

Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato!

E la squadra maggiormente interessata all'ex Inter e Valencia sarebbe il Manchester City dell'estimatore Guardiola. Secondo la 'Gazzetta dello Sport' ci sarebbero già stati dei contatti positivi con il club campione d'Inghilterra, con le due società che tratterebbero sulla base di 60 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe alla Juve di registrare una plusvalenza di 28 milioni, con lo United alla finestra in un possibile derby di mercato. La cessione di Cancelo servirebbe eventualmente per finanziare altri colpi in entrata per la dirigenza della Continassa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui