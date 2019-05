CALCIOMERCATO INTER CONTE LUKAKU CHIESA ICARDI / Molte cose cambieranno all'Inter con l'arrivo di Antonio Conte. All'ex Ct si chiede di rilanciare definitivamente i nerazzurri verso un futuro vincente. Per colmare il gap dalla Juventus però serviranno innesti di grande qualità. Marotta e Ausilio sono in contatto nelle ultime settimane con la Fiorentina per Chiesa, la concorrenza della Juventus è forte ma i nerazzurri vogliono regalare a Conte l'esterno viola. Altro sogno di mercato è Lukaku.

Il 'Corriere dello Sport' scrive che il belga è in pole per sostituire, destinato all'addio. L'argentino vorrebbe la Juventus ma i nerazzurri potrebbero utilizzarlo come moneta di scambio per lo stesso Lukaku con il, agevolati dal fatto che i Red Devils decurteranno gli ingaggi del 25% per la mancata qualificazione in Champions League. L'alternativa a Lukaku è, il cui percorso alla, come dal bosniaco confermato ad alcuni amici, è giunto al termine. A centrocampo, i nerazzurri non sembrano invece voler spendere cifre astronomiche: l'idea èin prestito, ma piace anchedell'