JUVENTUS ALLEGRI DESCHAMPS / Sale l'attesa per l'incontro tra Allegri e Agnelli per definire il futuro del tecnico sulla panchina della Juventus. Il vertice tra tecnico e presidente dovrebbe consumarsi nella giornata di mercoledì e non sono escluse sorprese, con l'ex Milan che potrebbe anche continuare il ciclo in bianconero. Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato!

La Juventus si starebbe cautelando e non si farebbe trovare impreparata in caso di divorzio da Allegri.

Il nome più gettonato stando a 'Tuttosport' sarebbe quello di Didier, l'opzione meno complicata al momento se ci fosse un ribaltone in panchina. Non sarà però eventualmente facile liberare l'ex centrocampista dal contratto con la Nazionale francese, con lo stesso Deschamps voglioso anche di bissare ad Euro 2020 il trionfo al Mondiale della scorsa estate. Resta una pista valida quella che porta a Pochettino , anche se sull'argentino del Tottenham ci sarebbe l'interesse del Manchester United. Resistenella lista di Agnelli, mentre il sognosembra destinato a restare tale per questa estate nonostante gli approcci della dirigenza della Continassa.