JUVENTUS INTER ICARDI DYBALA / Fa sempre discutere il futuro di Paulo Dybala e Mauro Icardi. Non c'è solo in ballo un possibile scambio tra Juventus e Inter per i due attaccanti argentini, che continuano ad avere estimatori anche all'estero. Il numero dieci bianconero piace a Manchester United e Bayern Monaco, mentre il connazionale oltre ai bianconeri è stato più volte accostato al Real Madrid.

In Spagna si rincorrono invece i rumors su Antoine Griezmann, con il destino del campione del mondo francese che potrebbe intrecciarsi proprio con i due nazionali albiceleste. Stando al quotidiano 'AS' non è sicura la permanenza all'Atletico Madrid dell'attaccante, nonostante Simeone abbia programmato la prossima stagione con Griezmann al centro dell'attacco. Ma se il Barcellona dovesse farsi seriamente sotto per il giocatore, ecco il piano dei madrileni: bussara alla porta di Juve e Inter per Dybala ed Icardi. I due argentini sarebbero in cima alla lista di Simeone se dovesse concretizzarsi l'addio di Griezmann: l'Atletico è pronto a farsi sotto, situazione da monitorare.

