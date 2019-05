INTER CHIEVO ASAMOAH / Il 2-0 rifilato al Chievo avvicina l'Inter alla prossima Champions League. Kwadwo Asamoah è intervenuto in zona mista al termine del match: "Non era semplice, sapevamo che sarebbe stata comunque un partita complicata. Il risultato oggi era troppo importante, non potevamo sbagliare.

Questa vittoria ci dà energie per il finale di campionato, dove dobbiamo fare il massimo nelle due partite che restano. Voci di mercato e polemiche? Non dobbiamo pensare a questo, l'obiettivo è raggiungere in campo il nostro obiettivo. Solo quello. Cosa serve la prossima stagione per lottare con la? Ci penseremo al termine del campionato. Adesso vogliamo solo qualificarci per la Champions".