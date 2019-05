INTER CHIEVO PELLISSIER / Ultima apparizione a 'San Siro' per Sergio Pellissier. Il capitano del Chievo, intervenendo in zona mista al termine del match contro l'Inter, ringrazia il pubblico nerazzurro che gli ha riservato un accoglienza speciale con un lungo applauso: "E' stata una grandissima emozione. Dopo 22 anni di carriera ricevere un regalo così enorme da questo stadio e da questi splendidi tifosi è veramente bello e ti fa capire quanto ti possa dare il calcio e quanto sia pieno di sorprese.

Non è semplice ritirarsi, ma credo proprio che sarà così. E' la cosa giusta da fare quando sei alla fine di un ciclo, non mi piace lasciare le cose a metà. I fischi ad? E' un grande attaccante, l'unico rimedio sono sempre i gol. Lui li sa fare e deve dimostrare a tutti i tifosi che crede in questa maglia. Deve solo dimostrarlo sul campo".

Prima di finire le interviste, simpatico siparietto tra lo stesso Pellissier e Luciano Spalletti: "Sei l'unico campione", le parole pronunciate dal tecnico dell'Inter che ha anche abbracciato calorosamente l'attaccante clivense.

