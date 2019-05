INTER CHIEVO DI CARLO / Domenico Di Carlo ha elogiato in conferenza stampa Emanuel Vignato dopo il match perso per 2-0 a 'San Siro' contro l'Inter. L'allenatore clivense paragona il gioiellino classe 2000 ad un grande talento del calcio italiano: "Vignato ha grande qualità, è un Cassano piccolo nel senso che deve ancora maturare perché è molto giovane. Cerca la giocata in avanti e l'imbucata, salta quasi sempre l'uomo e ha visione di gioco.

Deve irrobustirsi ancora fisicamente rispetto a, però l'età è dalla sua e migliorerà anche sotto questo aspetto".

Di Carlo spende poi parole al miele per Sergio Pellissier, che a fine stagione lascerà il calcio giocato: "Rappresenta tutto per il Chievo, io lo vedo come Totti per la Roma. E' un'icona, ha un valore e uno spessore che nessuno ha nel Chievo. Era giusto che si andasse a prendere gli applausi di 'San Siro' e il gesto dei tifosi dell'Inter merita di essere sottolineato. Di giocatori così, di bandiere… se ne vedranno sempre meno nel calcio italiano. L'ultima è stata Totti, adesso resta solo De Rossi con il ritiro di Pellissier. Nell'ultima in casa contro la Sampdoria sarà titolare e guiderà con la fascia al braccio il Chievo. E' il minimo per quello che ha rappresentato per questa società. Paragone con Icardi? Ha avuto un momento delicato all'Inter in questa stagione, però non giudico giocatori di altre squadre. So soltanto che Pellissier ha sempre dato tutto per il Chievo, come calciatore e come persona".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui