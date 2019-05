MANCHESTER CITY UEFA CHAMPIONS / Che il Manchester City sia sotto osservazione dell'Uefa non è una novità ma la notizia che arriva dal New York Times potrebbe stravolgere il calcio europeo: la squadra di Guardiola rischierebbe, infatti, di essere esclusa dalla Champions League per aver infranto il Fair play finanziario.

L'Uefa avrebbe già avuto un incontro due settimane fa nel quale sarebbe stato decisa la sanzione da infliggere al club che domenica ha vinto la Premier League: la decisione potrebbe essere annunciata già questa settimana e potrebbe davvero avere un effetto dirompente sul panorama calcistico del Vecchio Continente. Il Manchester City ha sempre negato qualsiasi tipo di illecito.

Ovviamente se dovesse davvero arrivare la massima sazione, potrebbero aprirsi discussioni sul futuro di Guardiola con la Juventus alla finestra.

