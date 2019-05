INTER CHIEVO PELLISSIER / Inter-Chievo non è solo la gara che avvicina i nerazzurri all'obiettivo Champions, ma anche la sfida che ha regalato alla storia il tributo di San Siro a Sergio Pellissier. Lo storico bomber clivense ha parlato anche di questo ai microfoni di 'Sky Sport': "Davvero emozionante, non me l'aspettavo. Queste sono le cose belle dello sport, sono cose che mi rimarranno. Nel caso avessi fatto gol avrei ritrattato sul ritiro (ride ndr). Bisogna saper dire basta. Forse hanno capito che ho dato tutto quello che avevo nel calcio. Mi son meritato il Chievo. Sono riuscito a dar tanto in una società come questa.

È emozionante ritrovarti a San Siro ad uscire dal campo e ricevere questi applausi. Una delle più grandi emozioni che ho avuto".

FUTURO - "Credo si facciano delle scelte. Averci messo tanto a recuperare la forma è veramente dura. Lì mi accorgo che gli anni ti fanno saltare tante gare. Non riesco a guardare la mia squadra che perde tante partite e retrocede con così pochi punti. È dura ricominciare da capo. Il mio ciclo è finito e va bene così. Spero che arrivi qualcuno che faccia anche meglio di me. Non sono portato per fare l'allenatore. Non è il mio campo. Non credo che rimarrò a fare l'allenatore. Ho giocato con Inglese, Tiribocchi, Amauri. Ho imparato un po' da tutti. Mi è servito per arrivare a 40 anni".

