INTER CHIEVO NAINGGOLAN / Vittoria importante per l'Inter contro un Chievo ormai già retrocesso da diverse giornate. Nel post-partita ai microfoni di 'Sky Sport' ha parlato a caldo Radja Nainggolan: "Sotto di noi avevano vinto tutti quindi c'era un po di pressione. Ci hanno messo un pochino in dfficoltà ma l'importante era vincere, bella o brutta che sia.

La Champions non è matematica, quindi non si può esser certi. Anche contro l'Empoli sarà una partita difficile. Siamo forti e meritiamo di esserci. Contento di avere ora continuità e mi preparo così per la nuova stagione. Spero di giocare di più. Abbiamo sempre dato tutto così come il mister. Poi ci sono critiche verso di noi ma fa parte del calcio. Noi siamo sereni e dobbiamo continuare così".