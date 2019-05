INTER CHIEVO ICARDI LAUTARO / Ancora una partita complicata per Mauro Icardi, lanciato titolare da Spalletti ma poco digerito dal pubblico di San Siro. I tifosi dell'Inter già in avvio di partita contro il Chievo gli avevano riservato una discreta dose di fischi, poi alimentati al momento della sua uscita dal campo dopo una prestazione tutto sommato non esaltante.

L'argentino in maglia numero 9 ha lasciato il posto a Lautaroall'80' incassando letteralmente un boato di fischi di San Siro. Tutto lo stadio contro l'ex capitano; accoglienza esattamente opposta rispetto a quella riservata al 'Toro' Martinez, invece salutato con una splendida ovazione. Il rapporto tra Icardi e la tifoseria dell'Inter sembra ormai ai minimi termini.

Bello anche l'applauso riservato a Sergio Pellissier al momento del suo ingresso in campo sul prato di San Siro.

