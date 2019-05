INTER CHIEVO ICARDI PERSIC / L'Inter è in vantaggio 1-0 sul Chievo grazie alla rete di Politano sul finire del primo tempo ma le polemiche non mancano: sui social tifosi scatenati con Icardi e Perisic al centro delle critiche.

L'attaccante argentino è tra i peggiori in campo e dopo le note vicende delle ultime settimane i tifosi non lo perdonano; non va meglio a Perisic, anche lui non in grande spolvero nel match di questa sera. I due nerazzurri accomunati dalle critiche ma per qualcuno divisi in campo: c'è, infatti, chi arriva a dire che i due non si passino la palla di proposito.

Ecco alcuni tweet:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui