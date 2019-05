BOLOGNA PARMA MIHAJLOVIC / Il Bologna è sempre più vicino ad una splendida salvezza dopo la netta vittoria maturata in serata contro il Parma. Protagonista ancora una volta Sinisa Mihajlovic sempre più nel cuore dei tifosi felsinei. Lo stesso allenatore serbo ha parlato nel post-partita ai microfoni di 'Sky Sport': "Sono molto contento, forse oggi abbiamo fatto la migliore partita da quando sono qua. Dopo 8' abbiamo avuto tre occasioni nitide per far gol, i ragazzi non hanno mai mollato, hanno giocato sino alla fine.

Sono contento per i giocatori, è tutto merito loro". Sul debito con i tifosi del Bologna: "Non ancora, la matematica non ci dice che siamo salvi. Il nostro obiettivo è quello di salvarci, ma anche quello di cercare di arrivare il più in alto possibile in classifica. Non si molla, si va avanti. Ora ci godiamo questa vittoria, che è fondamentale per il nostro obiettivo".

FUTURO - "Sono molto contento, è una bella soddisfazione quando vedi che tutto lo stadio vuole che tu rimani. Questo coro, più che a me, dev'essere però rivolto a tutti i giocatori: se io ho fatto bene, è innanzitutto merito loro".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui