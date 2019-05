CALCIOMERCATO INTER MAROTTA SPALLETTI CONTE / Una grossa fetta della prossima Champions dell'Inter passerà dalla sfida contro il Chievo.

Proprio nel pre-partita della sfida contro i gialloblù ha parlato l'amministratore delegato nerazzurroai microfoni di 'Sky Sport' partendo dalle voci degli ultimi giorni su: "Credo sia la nuova generazione di comunicazione e quindi bisogna essere in grado di sostenere questo confronto dialettico che non è facile perché infastidisce però va riconosciuto invece, in modo molto esplicito e chiaro, il lavoro che ha fatto Spalletti. La partita di stasera è determinante. L'obiettivo che la società gli ha chiesto è di arrivare in una posizione da Champions e quindi lo sta facendo nel migliore dei modi. Quindi non riesco poi eventualmente a capire queste critiche che gli sono state rivolte in questo ultimo periodo. Abbiamo un obiettivo da raggiungere e ne siamo consapevoli, il resto infastidisce. Non dico destabilizzi ma crea turbative da gestire nel migliore dei modi".