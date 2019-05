BOLOGNA PARMA ORSOLINI / Problema muscolare per Riccardo Orsolini nel finale di Bologna-Parma: autore del gol che ha sbloccato il match, l'attaccante rossoblu ha accusato un fastidio ad un adduttore proprio nei minuti di recupero.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Rimasto in campo soltanto per onor di firma, ora per il calciatore occorre attendere i prossimi giorni per conoscere l'entità dell'infortunio: con la salvezza ormai in pugno, attenzione ai tempi di recupero anche in chiave Nazionale visto che Orsolini è uno dei possibili convocati diper gli Europei Under 21 che si giocheranno proprio ine a San Marino da metà giugno.