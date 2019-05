PAGELLE E TABELLINO BOLOGNA PARMA VOTI/ Il Bologna di Mihajlovic schianta il Parma e chiude quasi matematicamente il discorso salvezza. Dopo un primo tempo senza reti, i felsinei si scatenano nella ripresa e trovano il gol prima con Orsolini poi con l'autorete di Sepe. Più tardi arriva anche il tris con Lyanco. Inglese prova a scuotere i suoi ma un altro autogol, in questo caso di Sierralta, chiude definitivamente i conti.

BOLOGNA

Skorupski 6 - Praticamente mai impegnato l'estremo difensore felsineo.

Mbaye 6,5 - Bene difensivamente e anche in fase d'impostazione dove si produce in qualche giocata di livello.

Danilo 6,5 - Annulla totalmente Ceravolo e si propone anche in attacco. Dall'86' Corbo S.V.

Lyanco 7 - La seconda parte di stagione con Mihajlovic viene incorniciata con la rete di testa su calcio d'angolo: super!

Krejci 6 - A volte impreciso al cross. Nel primo tempo va vicino al gol con un bel diagonale.

Dzemaili 7 - Gioca da capitano e dalle sue verticalizzazioni arriva sempre qualcosa di pericoloso.

Soriano 6 - Forse il peggiore dei suoi, anche dal punto di vista disciplinare dove si lascia andare a qualche protesta con Pairetto. Dal 75' Svanberg S.V.

Pulgar 7,5 - Ogni palla è ragionata e giocata alla perfezione. La cura Mihajlovic ha giovato alla grande al centrocampista del Bologna.

Palacio 6,5 - Le sue discese sulla fascia creano sempre pericoli: gara vintage dell'ex Inter.

Orsolini 7 - E' sua la rete che sblocca la sfida e mette tutto in discesa per i suoi.

Destro 6 - Inizia col botto poi si spegne col passare dei minuti. Dal 66' Santander 6 - Sufficiente l'impatto sulla partita del Ropero.

All.

Mihajlovic 7 - Altra super partita del suo Bologna formato Europa per il rendimento che ha avuto sotto la sua gestione.

PARMA

Sepe 5,5 - Tre grandissimi interventi ed un errore cruciale in occasione del 2-0 del Bologna.

Iacoponi 5 - Palacio lo fa letteralmente impazzire e lui non riesce a porre rimedio al problema.

Bruno Alves 4 - Destro lo mette in seria difficoltà e alla fine, di frustrazione, si fa espellere per eccesso di nervosismo.

Bastoni 6,5 - Il migliore della sua squadra: il suo salvataggio su Santander è provvidenziale.

Dimarco 5,5 - Qualche appoggio di pregevole fattura ma poco più.

Rigoni 5 - Si becca il giallo che gli costa la squalifica e i suoi appoggi non arrivano mai a destinazione.

Scozzarella 6 - Cerca di inventare a centrocampo, peccato per qualche errore di troppo nel gioco corto.

Gazzola 5,5 - Poteva fare molto di più l'ex laterale del Sassuolo. Dal 61' Siligardi 5,5 - Qualche spunto ma niente di davvero interessante.

Gervinho 5 - Annullato dalla difesa attenta del Bologna, solo nel primo tempo si rende pericoloso.

Sprocati 6 - In attacco è l'unica luce ma non basta. Dal 65' Sierralta 5 - Mezz'ora scarsa per farsi autogol, non la sua miglior giornata.

Ceravolo 5 - Continuano le difficoltà per il centravanti dei ducali che anche oggi non è mai riuscito a mettersi in mostra. Dal 61' Inglese 6,5 - Entra e segna il bomber del Parma che era mancato tanto ai suoi.

All. D'Aversa 5 - I suoi sono sempre in ritardo sulle seconde palle ed è solo un caso che le reti arrivino soltanto nella ripresa.

ARBITRO: Pairetto 6 - Conduce la gara con diligenza ed attenzione. Giusta l'espulsione, mentre poteva starcene un'altra sulla condotta di Gervinho.

TABELLINO

Bologna-Parma 4-1

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo (Dall'86' Corbo), Lyanco, Krejci; Dzemaili, Pulgar, Soriano (Dal 75' Svanberg); Orsolini, Destro (Dal 66' Santander), Palacio. All. Mihajlovic

Parma (3-4-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni; Gazzola (Dal 61' Siligardi), Rigoni, Scozzarella, Dimarco; Gervinho, Ceravolo (Dal 61' Inglese), Sprocati (Dal 65' Sierralta). All. D'Aversa

Arbitro: Pairetto (Torino).

Marcatori: 52' Orsolini (B), 59' Sepe A (B), 72' Lyanco (B), 81' Inglese (P), 84' Sierralta A (B)

Ammoniti: 33' Dimarco (P), 34' Rigoni (P), 48' Soriano (B), 58' Gervinho (P), 71' Scozzarella (P)

Espulsi: 62' Bruno Alves (somma di ammonizioni)

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui