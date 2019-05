JUVENTUS ALLEGRI / Resta o va via? E' il dubbio amletico che sta accompagnando questo finale di campionato: il protagonista è Massimiliano Allegri e l'incertezza di rivederlo sulla panchina della Juventus nella prossima stagione.

Resta o va via? Tutto si deciderà nel faccia a faccia che il tecnico terrà con il presidente Agnelli nei prossimi giorni: come lo stesso allenatore ha spiegato nei giorni scorsi, questa sarà la settimana verità, quella dell'incontro che spazzerà via - in un verso o nell'altro - i dubbi su Allegri e la panchina della Juventus. In questa attesa che ormai dura da settimane qualsiasi movimento del diretto interessato è utilizzato come un indizio sul futuro: ecco allora che sa di possibile conferma la ricerca di una casa a Torino da parte dell'allenatore bianconero. Come riferisce 'tuttosport.com', il tecnico toscano starebbe cercando casa nella città piemontese: la prova che resterà in bianconero? Per utilizzare le parole di"chi vivrà, vedrà..."