SERIE B PLAYOFF PLAYOUT / Perugia ai playoff con le date confermate, confermata la retroscessione del Foggia in Serie C e niente playout con Salernitana e Venezia salve: è questa la decisione della Lega B dopo la sentenza di primo grado che ha stabilito la retrocessione del Palermo.

"Il Consiglio direttivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B, riunito in data odierna, vista la sentenza pubblicata il 13 maggio 2019 del Tribunale Federale Nazionale, immediatamente esecutiva, relativa all’U.S. Città di Palermo, ha deliberato all’unanimità di procedere con le partite dei playoff con le date già programmate lo scorso 29 aprile - si legge nel comunicato diramato in serata -. In conformità al suddetto dispositivo procede al completamento delle retrocessioni, di cui tre già avvenute sul campo in data 11 maggio 2019 () e la quarta () decisa dalla Giustizia sportiva".