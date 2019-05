BOLOGNA PARMA RIGONI/ E' costato caro l'intervento da dietro di Luca Rigoni alla mezz'ora del primo tempo di Bologna-Parma. Il centrocampista dei ducali infatti, era diffidato e salterà la prossima giornata di campionato contro la Fiorentina al Tardini.

Il centrocampista ex Genoa rientrerà poi in occasione dell'ultima giornata di Serie A che vede in programma la squadra dicontro la Roma di Claudioallo Stadio Olimpico.