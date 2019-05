CHAMPIONS LEAGUE CEFERIN/ Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, è stato intervistato ai microfoni di 'Associated Press' ed ha parlato della Champions League e della possibilità che vi siano alcune modifiche nei prossimi anni: "Per distacco abbiamo la miglior competizione al mondo.

Quelli che criticano, dovrebbero pensare al calcio nelle loro nazioni".

Ceferin ha poi aggiunto: "Per il triennio 2021-2024 non ci saranno modifiche poi si vedrà. La nostra idea è quella di migliorarci sempre, non abbiamo proposto emendamenti ma stiamo iniziando a far circolare delle idee".

