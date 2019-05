JUVENTUS DE LIGT BARCELLONA / Con la vittoria per 4-1 contro l'Utrecht, l'Ajax si è virtualmente laureato campione di Olanda con un turno di anticipo visti i tre punti di vantaggio sul Psv e una differenza reti nettamente migliore rispetto alla squadra allenata da van Bommel. A pochi giorni dalla disfatta in Champions, de Jong, Tadic, Ziyech e compagni sono stati osannati dal pubblico dell'Arena, ma il vero anfitrione è stato capitan de Ligt che ha guidato anche i cordi dal microfono.

Al centro di una battagli di mercato tra, il capitano dei lancieri ha fornito un assist alle altre corteggiatrici, negando l'esistenza di un accordo con qualche club. "Al momento non c'è niente di concluso con nessun club - si legge su 'Voetbal Primeur' - non è detto che questa sia la mia ultima partita in casa. Ovviamente non si sa mai consa può succedere, ma al momento non posso annunciare se vado o resto, non posso farci niente, sono onesto. Ci sono delle discussioni, ma nulla di concreto e sono ancora qui all'Ajax".

