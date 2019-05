NAPOLI LAZZARI VAGNATI/ Davide Vagnati, direttore sportivo della SPAL, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' del futuro di Manuel Lazzari nella prossima sessione di calciomercato: "E' il simbolo della nostra crescita, il nostro primo acquisto quando siamo arrivati in C2.

Penso che meriti di avere una grande chance, ovviamente non vogliamo che vada ma credo che ce lo porteranno via".

Vagnati ha poi aggiunto: "Giocare in questa squadra per Lazzari ha un significato particolare, quindi deve arrivare una proposta in grado di mettere d'accordo tutte le parti in causa".

