Fiorentina, riscatto Muriel: cambio di programma

CALCIOMERCATO FIORENTINA MURIEL SIVIGLIA / Sembrava scontato il riscatto di Muriel, per circa 15 milioni di euro, da parte della Fiorentina ma ora le cose potrebbe essere cambiate.

L'attaccante dopo un inizio fantastico si è spento con l'andare del tempo e l'arrivo di Vincenzonon ha certamente migliorato la situazione. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Il riscatto del colombiano - come riporta 'Sportmediaset' - non è così scontato e non è escluso un suo ritorno al Siviglia.