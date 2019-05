SONDAGGIO TWITTER SERIE A CORSA CHAMPIONS / Ha vinto il "sì" col 56%. Ovvero i risultati delle ultime due giornate riserveranno 'sorprese' nella corsa al piazzamento Champions. Per il restante 44%, in risposta al sondaggio Twitter di Calciomercato.it, invece "no".

La domanda che abbiamo fatto stamattina ai nostri follower prendeva spunto dalle dichiarazioni rilasciate da Donnarumma dopo il successo contro la Fiorentina : "Speriamo che lafaccia il suo dovere", con riferimento alla sfida contro l'di domenica prossima. In caso di vittoria dei bianconeri contro i bergamaschi, adesso terzi in attesa di Inter-Chievo, la formazione di Gattuso avrebbe la possibilità con una vittoria contro il già retrocesso Frosinone di raggiungerla a quota 65 punti, piazzandosi però avanti grazie al vantaggio negli scontri diretti . In parole povere avrebbe la strada spianata per la Champions, considerato l'ìmpegno in casa della- già salva - all'ultima giornata.