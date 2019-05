REAL MADRID HAZARD CHELSEA ANNUNCIO / Ancora un'ulteriore conferma: Eden Hazard sarà presto un nuovo giocatore del RealMadrid. Il blocco del mercato, imposto al Chelsea dalla FIFA, non cambia le carte in tavola e il talento belga è pronto a vestire la maglia dei Blancos.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . L'Equipe non ha alcun dubbio: il Real Madrid annuncerà l'acquisto di Hazard, per una cifra sui, dopo la finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal, in programma il 29 maggio.