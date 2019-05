JUVENTUS ADDIO KEYLOR NAVAS REAL MADRID / Ormai non ci sono più dubbi: le strade di KeylorNavas e del RealMadrid si separeranno in estate. Il club capitolino - come riporta 'El Chiringuito' - avrebbe comunicato al portiere che non rientra nei piani futuri.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . In estate sarà separazione: il calciatore è stato accostato con insistenza allama negli ultimi giorni anche al, che deve fare i conti con le condizioni di Casillas. Non sono escluse destinazione a sorpresa: la pista inglese, infatti, va tenuta in forte considerazione.