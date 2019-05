CALCIOMERCATO INTER LISTA CESSIONI ICARDI / Nonostante le parole di Wanda Nara, "Resta sicuro" con occhiolino però poi alla Juventus che è la prima scelta in caso di addio a Milano, Mauro Icardi è sulla lista dei (possibili) partenti di casa Inter che da giugno ripartirà da Antonio Conte.

Calciomercato Inter, non solo Icardi: gli altri giocatori per 'finanziare' la campagna acquisti

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it , per l'ex capitano il club nerazzurro parte da una richiesta di 100 milioni di euro - dieci in meno della clausola risolutiva fissata nel contratto in scadenza nel giugno 2021 - ma alla fine potrebbe dare il via libera alla sua cessione per un'offerta da almeno 60 milioni.

La lista dei vendibili - al di là di Miranda e Borja Valero, per i quali potrebbero essere chieste cifre irrisorie data l'età - comprende ovviamente altri calciatori che potrebbero consentire a Beppe Marotta e Piero Ausilio di racimolare un 'tesoretto' da reinvestire poi sul calciomercato in entrata, cercando di esaudire le richieste del nuovo allenatore. I nomi: Dalbert, Joao Mario (per quest'ultimo la valutazione di partenza è di 20 milioni), Gagliardini, Matias Vecino e ovviamente Ivan Perisic.

